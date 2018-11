Télévision Déçu par les choix de France Télévisions, le présentateur desveut mettre "".

Ce qui s’apparentait à un vrai coup de tonnerre dans le monde du petit écran ne semblerait être qu’une tempête dans un verre d’eau. Mardi soir, dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna relayait un message envoyé par Patrick Sébastien : "Merci mon pote d’avoir toujours été derrière moi et de m’avoir toujours soutenu mais j’arrête ma carrière."

Il n’a pas fallu attendre longtemps pour que les médias annoncent la fin de la séparation imminente entre Patrick Sébastien et France Télévisions. Chose qui aurait, cela dit, été peu étonnante quand on connaît les relations tendues qu’entretiennent la chaîne et l’animateur des Années Bonheur.

Contacté par nos confrères du Parisien, Patrick Sébastien tempère toutefois ses propos. "J’ai écrit à Hanouna que je pensais arrêter la télévision parce que, pour l’instant, je n’en ai pas vraiment envie", raconte-t-il. "Là, je viens d’apprendre que France 2 a décalé la diffusion du prochain Années Bonheur prévu le 1er décembre au 15 décembre, face à Miss France. Pour être bien sûr que ça se plante."

Contrairement à ce que l’on a pu s’imaginer, l’animateur de 64 ans n’a pas l’intention de faire une croix définitive sur le petit écran. "Je mets juste l’animation entre parenthèses", poursuit-il avant d’ajouter qu’il n’a pas reçu d’appel du pied d’une chaîne concurrente. "Ni Hanouna, ni C8 ne m’ont fait des propositions. Pas sûr que ça me tenterait d’ailleurs. Je ne ferai pas n’importe quoi, c’est sûr. Je n’irai pas non plus faire juré d’Incroyable talent, juste pour gagner des sous. J’ai d’autres idées, notamment comme producteur pour faire vivre ma boîte (Magic TV, NdlR)."

