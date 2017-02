Birmanie, Bhoutan, Sri Lanka et Nagaland, cette dixième saison de Pékin Express vous invitera à découvrir plusieurs régions du monde rarement visitées. Cette année, un duo d’aventuriers défendra fièrement les couleurs de la Belgique : Noëlla, 52 ans, et Eric, 44 ans. Si la quinquagénaire participe à l’aventure pour la troisième année consécutive - la seule fois sans son mari -, pour le second, c’est une première. "Je suis un grand fan de l’émission. J’ai d’ailleurs vu toutes les saisons et les conserve précieusement", nous confie Eric. "C’est clair que participer vraiment à l’aventure est totalement différent de ce qu’on voit à partir de notre canapé. Et même si en démarrant, on souhaite suivre un fil conducteur, on n’arrive pas à s’y tenir. On improvise sans cesse. On ne sait pas contrôler nos émotions, notre stress, notre joie, notre tristesse."

"Je n’ai cependant jamais eu envie de baisser les bras", continue le Bruxellois. "Ma famille me manquait et le manque d’hygiène m’a beaucoup perturbé. Il n’y avait pas de toilettes comme chez nous. C’était difficile…" Même son de cloche du côté de Noëlla qui commence à avoir l’habitude de ces conditions difficiles. "Il y a des jours où on ne se lavait pas du tout et quand on se lavait, c’était dans de l’eau glacée", explique-t-elle. "En riant, je disais même qu’un jour on utilise notre culotte à l’endroit et le lendemain à l’envers." (Rire)

Cette expérience a marqué à jamais les deux Belges qui, encore aujourd’hui, 3 ans après le tournage de l’émission, en parlent comme si c’était hier. "C’est très dur de reprendre une vie normale après une telle aventure. Il m’a fallu trois mois pour émerger. Encore aujourd’hui, je parle de Pékin Express à tout le monde", explique Noëlla quine dirait pas non à une quatrième saison. "J’aimerais vivre cette aventure avec mon fils", précise-t-elle.

Pour Eric, Pékin Express a réellement été un déclic. "L’émission a vraiment changé ma vie et la vision que j’avais des gens. Aller à la rencontre des gens m’a fait comprendre beaucoup de choses et prendre conscience de plusieurs réalités. Depuis la fin de l’aventure, j’ai donc commencé à aider les pays d’Asie. J’aide financièrement des orphelinats, je donne un petit coup de pouce pour financer du matériel scolaire", explique celui qui nous réserve une petite surprise lors de l’aventure. "C’est une chose que je n’aurais jamais cru pouvoir faire devant les caméras."