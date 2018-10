"J’arrive souvent à déceler le top 10 mais, dans le dernier carré, il y en a un que je n’ai pas vu venir !", avoue le grand chef français au sujet de cette nouvelle saison où le gagnant - sur 84 candidats ! - intégrera directement sa brigade. "Cela fait partie aussi de l’évolution. Le concours commence à un niveau et mon job est de les amener à un autre niveau. Cette émission est un accélérateur de la formation. Et aujourd’hui, comme les jeunes ont cette capacité d’emmagasiner beaucoup plus vite, ils mettent donc en application de suite. Ils s’en servent et évoluent. Que ce soit Objectif Top Chef ou Cauchemar en cuisine , je ne vais pas me vanter mais… finalement, tout ce que je fais est utile. C’est pour ça que je le fais. C’est la condition. Servir à quelque chose !"

Qu’avez-vous sacrifié cette année pour pouvoir dire oui une fois de plus à l’émission ?