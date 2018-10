Décédé dans la nuit de samedi à dimanche à 82 ans, il avait mis en valeur Antoine de Caunes, Karl Zéro, les Deschiens ou José Garcia Oreilles décollées, coiffure qui tenait autant du casque de moto que du brushing, petite taille dont Antoine de Caunes aimait tant se moquer dans Nulle part ailleurs, rire communicatif et moues de désapprobation qui glaçaient ses interlocuteur, Philippe Gildas était un personnage à part dans le monde des médias. Pionnier du journalisme à l’ORTF, boss par nature (il fut rédacteur en chef à RTL, France Inter et Europe 1), Breton têtu à la modestie légendaire et aux colères qui faisaient trembler les murs, que ses collègues appelaient tendrement Philou, Zébulon ou Lapin Duracell en raison de son incapacité à tenir en place, touche-à-tout de la télé (il a présenté La tête et les jambes ou La chasse aux trésors), Philippe Gildas a mis fin à toutes ses activités dans la nuit de samedi à dimanche. Emporté par un cancer, à l’âge de 82 ans.

Journaliste dans l’âme, Philippe Gildas aimait par-dessus tout mettre les autres en valeur. Et pas seulement ceux qu’il parvenait à interviewer grâce à sa “capacité d’enthousiasme importante”, même s’ils n’avaient “pas plus d’intérêt qu’une borne kilométrique, comme dirait de Caunes”. Antoine de Caunes, José Garcia, Karl Zéro ou Les Deschiens doivent tout à ce découvreur de talent qui les a si bien placés au devant de la scène dans Nulle part ailleurs, sur Canal +. Sans ses éclats de rire ou ses mines outrées, les délires de Didier l’embrouille, Pine d’huître, Raoul et Josianne Bitembois ou de Claudia Schoufleur et David Copperflou seraient souvent tombés à plat. Sans lui, Ray Liotta n’aurait pas compris que José Garcia n’était pas là pour casser la figure d’Antoine de Caunes en lui hurlant, à la manière de De Niro, “You fucked my wife ?” Sans lui, le délicieux contraste de folie et de sérieux n’aurait pas fonctionné. Philippe Gildas était le Monsieur Loyal parfait de la télé.

© AFP



Pourtant, il a toujours fait profil bas. Comme lorsqu’il déclarait à Libération, au moment que quitter Nulle part ailleurs en 1997 : “Je n’ai jamais eu de carrière ou alors je suis à la limite de la pathologie Mon parcours est un ramassis de contradictions, et ça fait longtemps que je ne me creuse plus pour avoir des idées d’émission. Le directeur des programmes possède tous les éléments. Le reste, c’est de la chtrouille.”

Des propos confirmés dans sa biographie, Comment réussir à la télévision quand on est petit, breton, avec de grandes oreilles ? “Je suis un bon OS, un ouvrier spécialisé dans l’information. Je n’ai rien d’un génie de l’info. Je ne la conceptualise pas, je ne m’intéresse pas aux idées qui sont derrière, seule la façon de communiquer me préoccupe. Avec à la clé cette question essentielle : comment arriver à la justesse de l’info ?”

Une bio qu’il conclut par ces mots : “Je ne comprends pas pourquoi l’homme est mortel. J’ai du mal à me faire à l’idée qu’il n’y a rien après. Maryse et moi avons décidé de nous faire incinérer. Et quand je passerai de l’autre côté des flammes, faites aussi l’économie de l’urne : répandez mes cendres au hasard, en vous amusant, comme je n’ai cessé de le faire !”

Un modèle, jusqu’au bout.