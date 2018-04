Télévision Près d’un an après avoir été évincé par le service public, Philippe Soreil donne de ses nouvelles.

En juin dernier, Philippe Soreil apprenait aux lecteurs de La Dernière Heure qu’il venait d’être évincé des Ambassadeurs, émission hebdomadaire diffusée sur La Une dans laquelle il avait une chronique consacrée à l’agriculture et aux animaux. "Je me suis absenté plusieurs fois pendant la saison 2016-2017 pour m’occuper de mes autres activités concernant le documentaire. C’est toujours dangereux de s’absenter. J’ai dû faire un choix et finalement, celui-ci s’est imposé à moi. La RTBF m’a demandé de quitter Les Ambassadeurs", nous expliquait l’ancien présentateur vedette de La clef des champs.