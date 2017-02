Télévision Ce mardi, l’étape des Duels démarre sur la RTBF. Seuls les meilleurs candidats accéderont aux Lives.





Équipe de Marc Pinilla





LEUTRIM ALIAJ : Si le candidat d’origine albanaise a l’habitude d’écrire des textes sombres, le plateau de The Voice Belgique s’est totalement illuminé lors de son premier passage dans l’émission. Sa reprise de Gangsta’s Paradise , de Coolio, a d’ailleurs séduit l’entièreté du jury mais c’est le leader de groupe Suarez qui repart avec le joyau brut.





MARC PRESCHIA : The Voice Belgique est un télécrochet accessible à tous les âges. La preuve encore cette saison avec Marc, véritable papy de rock de 69 ans qui, guitare à la main et harmonica aux lèvres, a transporté le public en chantant Folsom Prison Blues de Johnny Cash.









Équipe de BJ Scott





TYANA PLEWACKI : La prestation de Tyana sur Fancy d’Iggy Azalea a donné le ton de cette sixième saison où le rap a plus que jamais sa place. Le public a d’ailleurs pu le constater : dans ce domaine, la jeune Française excelle ! Celle qui a donné un coup de fraîcheur à l’émission a même donné envie aux coaches de venir rapper avec elle sur scène.





JOSÉPHINE LE GRELLE : Let it go, voici le titre avec lequel Joséphine a choisi de défendre sa place dans The Voice Belgique. Un bon choix puisqu’il n’a fallu que quelques notes pour que sa voix et sa fragilité fassent craquer les coaches.













Équipe de Big Flo et Oli





ORIANE SIMON ET PIERRE DE NEUVILLE : Le premier duo à se présenter dans cette sixième saison de The Voice Belgique ne pouvait évidemment pas faire ni chaud ni froid à Big Flo et Oli. Leur interprétation de Wicked Game a permis à Oriane et Pierre de décrocher une place pour les Duels. À deux, ils ont deux fois plus de chance d’aller aux Lives !





TAMARA LEGRAND : Jeune femme au timbre de voix unique, Tamara a bluffé Big Flo et Oli en interprétant, à sa manière, le tube de Madcon, Beggin. Ça tombe bien, la candidate espérait être dans leur équipe.









Équipe de Quentin Mosimann





THÉOPHILE RÉNIER : Le solitaire Théophile Rénier avait déjà une idée du coach avec qui il comptait repartir à l’issue des Blinds : Quentin Mosimann ! Heureusement pour lui, le deejay suisse s’est retourné à la toute dernière seconde, pratiquement en même temps que Big Flo et Oli. Son originalité et sa voix atypique pourront certainement faire la différence lors des Duels.





MALAMATÉNIA RENARD : Avec un prénom tel que Malamaténia - richesse et beauté en grec - peu de chance de passer inaperçue. La jeune femme aux allures d’Avril Lavigne mais au côté fragile qui fait tout son charme a pris un risque : reprendre à sa façon Californication des Red Hot Chili Peppers. Résultat ? Les coaches ont buzzé !