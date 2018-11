Passer à la trappe est le triste destin qu’a failli connaître Place Royale à la rentrée dernière. En cause, des restrictions budgétaires survenues suite au plan Evolve. Heureusement, fort de ses 25 ans d’existence, le magazine des têtes couronnées a réussi à garder la tête hors de l’eau. En se pliant à quelques modifications toutefois. Ce dernier ne sera, en effet, plus diffusé de façon hebdomadaire mais événementielle et sous un nouveau format de 52 minutes, c’est-à-dire deux fois plus long que précédemment. "Nous avons opté pour un format thématique et plus ciblé. On ne suivra plus l’actu à la loupe, ce qui nous permet d’offrir aux téléspectateurs des dossiers plus fouillés", explique Thomas de Bergeyck qui se retrouve toujours à la manœuvre avec Emilie Dupuis.

Le premier jet de ce Place Royale nouvelle formule sera à découvrir ce dimanche 2 décembre sur RTL-TVI avec un numéro consacré à la visite d’Emmanuel et Brigitte Macron en Belgique. "Nous allons faire découvrir aux téléspectateurs (...)