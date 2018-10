L’Amour est dans le pré, et cela depuis dix ans ! Il y a, en effet, une décennie, RTL-TVI relevait le pari osé de diffuser cette téléréalité qui, depuis quatre ans, battait des records d’audience en Flandre, sur VTM, premier diffuseur du format britannique.

Le principe était novateur : après avoir reçu du courrier, dix fermiers célibataires acceptent ou non de rencontrer leurs prétendantes lors d’un speed-dating qui, s’il s’avère concluant, permet aux femmes de partager, pendant quelques jours, le quotidien de l’agriculteur qui fait battre leur cœur. Ce dernier ne choisit toutefois que l’une d’elles pour partir en voyage, et plus si affinités…

Dès la première saison du format belge francophone, présentée à l’époque par Julie Taton, le succès est au rendez-vous. Dix ans plus tard, le programme fait partie des valeurs sûres de la chaîne privée avec des pics d’audience tournant aux alentours de 800.000 télé-spectateurs par épisode. Un carton que l’on doit surtout à la qualité du format.

(...)