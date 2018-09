A l'automne, la Pologne lance une émission de télé-réalité inspirée du programme australien "Go back to where you come from" ("Reviens d'où tu viens").

Le principe est facile à comprendre : "vivre comme des réfugiés et avec des réfugiés pendant près d'un mois", a annoncé la chaîne privée polonaise TVN, dans un communiqué. Le décor est planté et fait polémique. "Ce sera l'une des expéditions les plus difficiles de leur vie.Comment cette errance affectera-t-elle le point de vue des participants sur la migration? Cela changera-t-il la manière dont ils perçoivent leur propre vie?", poursuit la chaîne polonaise.

Au total, ce sont six Polonais ayant des opinions divergentes sur la crise migratoire actuelle qui participent au programme. Ils tenteront de rejoindre l'Irak en démarrant de Berlin, passeront par la Hongrie, la Serbie pour finir en Grèce, avant de traverser la mer Méditerranée en bateau. Arrivés au Liban ils rejoindront le Kurdistan où ils resteront quelque temps dans un camp de réfugiés. Les participants ne pourront disposer que de leur passeport, un peu d'argent, un téléphone et des caméras autour d'eux...

Un concept qui n'a rien de nouveau puisque l'Australie a proposé ce programme de 2011 à 2015. Sans trop d'étonnement, il fait polémique. D'un côté il y a ceux qui définissent l'émission comme trash. Ils trouvent tout bonnement scandaleux d'utiliser la souffrance des migrants pour faire une émission et surtout de l'argent. De l'autre côté, ils y a ceux qui voient le positif,et estiment que l'émission pourrait faire prendre conscience des épreuves difficiles que traversent les migrants clandestins.