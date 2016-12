C’est l’éternel débat sur les limites de l’humour. Peut-on rire de tout ? Ou avec tout le monde, comme le précisait Pierre Desproges. À partir de quand un sketch sort-il du domaine de la blague pour verser dans le racisme ?

Ces questions sont revenues en force sur les réseaux sociaux. À cause d’un sketch de Gad Elmaleh et Kev Adams sur les Asiatiques. Que n’a manifestement pas apprécié le rédacteur en chef de Clique.tv, Anthony Cheylan. "Je suis asiatique, et j’ai eu mal devant le spectacle de Kev Adams et Gad Elmaleh", écrit-il. Avant d’ajouter : "Dix minutes de blagues racistes, d’imitations grossières et de personnages grimés de façon caricaturale. Dix minutes pendant lesquelles le public glousse sans se poser de questions, sans aucune culpabilité." Puis : "J’ai honte pour la communauté asiatique. J’ai honte pour Kev Adams et Gad Elmaleh. J’ai honte que des sketchs pareils soient encore possibles à notre époque, dans notre pays. J’ai honte de voir des spectateurs en rire."

Son commentaire, qui a suscité des réactions sans nuance aussi bien du côté des opposants que des fans des deux humoristes, a été retiré quelque temps du site. Puis remis, avec des explications supplémentaires de l’auteur : "Non, Kev Adams et Gad Elmaleh ne sont pas racistes. Tous deux l’ont montré depuis longtemps, dans leurs carrières professionnelles et leurs engagements respectifs. Oui, leur sketch contient des maladresses - tout comme ma tribune, ce que certain(e) s ont pu me faire remarquer."

Ce qui n’a pas éteint les polémiques. Elles se sont juste étendues au domaine d’une éventuelle censure… Alors, drôle ou au-delà des limites du mauvais goût, ce sketch ? À chacun de se faire son opinion.