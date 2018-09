Après l'autorisation pour les femmes de prendre le volant et de rentrer dans les salles de cinéma, la télévision saoudienne a, pour la première fois, mis une femme à la présentation du JT du soir. Jeudi soir, Weam Al Dakheel était à l'antenne de la chaîne Saudi TV Channel 1 aux côtés de son collègue, Omar Al Nashwan.

Avant de devenir présentatrice des infos, la journaliste a travaillé pour CNBC Arabie et Al-Arab News, implanté au Bahreïn. Elle a étudié le journalisme à l'Université Libano Américaine et parle trois langues; l'arabe, l'anglais et le français.

Cette nouvelle mesure sur la chaîne saoudienne rentre dans le plan du prince héritier Mohammad Bin Salman appelé "Vision 2030" qui vise à moderniser le pays.