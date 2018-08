L’animateur vedette du groupe est privé de toutes ses émissions à quatre jours de la rentrée

Il était écrit qu’en 2018, RTL boirait le calice jusqu’à la lie. À la suite de l’inculpation de Stéphane Pauwels dans une affaire de home invasion, le groupe a décidé de l’écarter de l’antenne pour une durée indéterminée. Dans un bref communiqué publié à 20 h 15 mercredi soir, les dirigeants de l’entreprise disent avoir appris avec consternation cette inculpation pour complicité dans un vol avec violence. “Au vu de la situation, la direction de RTL Belgium a décidé de le suspendre, avec effet immédiat et à titre conservatoire, précise le document. La direction de RTL Belgium espère vivement que la clarté pourra être apportée le plus rapidement possible sur cette affaire.”

Même si, rappelons-le, Stéphane Pauwels reste présumé innocent – une inculpation n’est pas synonyme de condamnation ! –, la décision prise par le groupe semblait inéluctable, ne serait-ce qu’au regard des valeurs prônées par RTL, que ce soit dans sa communication d’entreprise ou sur ses antennes. Comment justifier un slogan tel que le vivre-ensemble de RTL-TVI en ayant à l’antenne une personnalité impliquée dans une enquête sur des faits de violences ?

À quatre jours de la rentrée, c’est une décision extrêmement difficile qu’ont dû prendre les dirigeants du groupe qui vont devoir, dans l’urgence, trouver des solutions pour combler les trous laissés dans les programmes. Notamment sur Bel RTL où l’animateur vedette venait de se voir confier une émission quotidienne entre 13 heures et 14 heures, du lundi au vendredi : Confidence pour confidence. Et surtout en télévision ! Car les émissions de l’animateur faisaient un carton. Plus de 600.000 téléspectateurs pour chaque numéro des Orages de la vie, entre 500.000 et 550.000 de moyenne pour Steph fait le job et Police de la route. Tout cela sans compter les rendez-vous footballistiques de la Ligue des Champions !

RTL se serait bien passé de ce nouveau coup très dur. Depuis un an et l’annonce du plan social #evolve, le premier de l’histoire de l’entreprise, le groupe a accumulé les tuiles, et non des moindres. Avant la mise à l’écart de Stéphane Pauwels, à l’avenue Georgin, on a dû encaisser les 88 personnes remerciées en mars lors de la restructuration et le bras de fer entre Philippe Delusinne et Stéphane Rosenblatt qui a conduit au départ de ce véritable pilier des lieux après 33 années de collaboration.

À cela s’ajoutent les mauvaises audiences de Bel RTL actées dans le Cim dévoilé la semaine dernière – la radio se classe quatrième, derrière Nostalgie, VivaCité et Radio Contact –, l’exode des talents partis exercer sous d’autres cieux – parmi ceux-ci, Hakima Darhmouch, Fanny Jandrain et Thibaut Roland qui ont rejoint les rangs de la RTBF – et les rumeurs de rachat de l’entreprise démenties cette semaine par Philippe Delusinne. Voilà de quoi plomber un peu plus le moral d’un personnel déjà rudement éprouvé depuis des mois…