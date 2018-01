Zoé Brunet, de Jemeppe-sur-Sambre, la candidate à la spectaculaire coiffure afro, n’a pas 18 ans. Elle les aura le 24 mars. Quand on revit cette finale de samedi, il est facile d’expliquer pourquoi les deux grandes favorites, Hélène et Vanille, se sont retrouvées si mal placées.

Dhénia, troisième. C’est plus surprenant. Samedi soir, elle a été parfaite. Et notre favorite wallonne, la Namuroise Zoé, l’a été aussi. Ou presque. "Je suis une fille très terre-à-terre, déclarait-elle juste après le verdict final. Je suis restée calme dans ma tête en sachant que les autres favorites étaient partie. Je suis contente d’être deuxième, je n’ai jamais cru que c’était acquis pour moi."

Et en effet. Dans les premiers tableaux, les défilés en long ou en bikini, elle était sublime.

La faute, c’est quand on a demandé aux candidates de citer leur personnalité favorite et d’en parler. Là où la nouvelle Miss, Angeline, a évoqué Nelson Mandela, la souriante Zoé, en jeune fille de son âge, a cité Shakira. Ce qui en soi pourrait être justifié. Mais il y a eu cette phrase "Tout le monde me dit que je suis la Shakira belge." Pour ceux qui ne la connaissent pas, cela pourrait passer pour un comble de la prétention. Ce que Zoé n’est absolument pas. Dans la vie, elle est pétillante, naturelle et disciplinée. Mais une vraie Miss Belgique doit s’attendre à se retrouver dans des circonstances où il faut assumer. La Miss 2001, Dina Tersago, avait dîné à côté de Léo Tindemans. Imagine-t-on une Miss Belgique dire à un personnage de l’envergure d’un Léo Tindemans: "Tout le monde me dit que je suis la Shakira belge ?"

C’est là que se trouve la différence entre une Miss Belgique et une excellente candidate un peu trop jeune. C’est comme en foot, quand on tire à côté, on ne marque pas. Zoé a très bien joué. Mais au moment où il fallait marquer, elle a tiré à côté.

Zoé Brunet : "Je ne m’y attendais pas du tout"

Zoé Brunet a bien failli succéder à Julie Taton ce samedi soir lors de l’élection de Miss Belgique. Première dauphine, elle aurait bien pu être la première Namuroise depuis 2003 à remporter le titre. Sans une once de déception, c’est avec philosophie que la jeune Jemeppoise vit cette deuxième place.

"C’était une soirée incroyable, elle est passée beaucoup trop vite et sans stress, ce n’était que du bonheur, s’exclame Zoé. Une soirée marquée par certains temps forts. J’ai vraiment passé un moment génial mais le passage en solitaire en robe de soirée était vraiment unique tout comme le défilé en lingerie avec nos ailes, cela donnait super bien !"

Les préparatifs avaient été nombreux avant d’arriver à ladite soirée. "Nous avons répété toute la journée, nous avons essayé nos tenues, revu notre maquillage, c’était vraiment une journée éprouvante mais aussi excitante", poursuit-elle. Au moment d’arriver à la soirée, la première dauphine n’avait pourtant pas de pression. "Je ne m’étais pas fixé d’objectif même si j’avais envie de faire de mon mieux. Quand les noms ont défilé, j’étais juste de plus en plus heureuse. Cette place pour moi, c’est vraiment une surprise car je ne m’y attendais pas du tout." Une place sur le podium qui lui a valu quelques extras. "Nous avons fait la fête après la soirée et ensuite, nous, les trois premières, sommes restées ensemble une nuit de plus car nous avions un shooting et une conférence de presse tôt ce matin."

Une belle place qui ne lui fait pas oublier ses amies. "L’ambiance a été bonne du début à la fin, c’était même triste de voir les autres déçues à l’annonce des résultats", explique Zoé. Alors qu’elle rêve d’être mannequin un jour, elle va pourtant devoir retomber vite les pieds sur terre. "Je serai demain dès 8h30 sur les bancs de l’école", conclut l’étudiante en comptabilité. Ses rêves restent pourtant intacts. "Je vais me concentrer sur mes derniers mois d’études. Ensuite, je vais faire le tour des propositions, faire un tri et on verra ce qui me tente le plus."