Quand Eric et Quentin se muent en touristes à TF1, les sourires sont garantis (VIDEO)

Venus visiter les nouveaux locaux de TF1 dans lesquels ils travaillent officiellement depuis la rentrée, Eric et Quentin ont fait fort en jouant le rôle de touristes pour le moins envahissants. GSM allumés, perches à selfie, gaffes en tous genres, habits dignes d'un safari, tout est bon pour déranger Evelyne Dhéliat, Gilles Boulot, Jean-Pierre Pernaut ou encore Denis Brogniart.





La courte vidéo d'à peine plus de deux minutes fait office de promotion pour la nouvelle émission de Yann Barthès, dans laquelle ils occuperont une place sensiblement importante, qui sera diffusée sur TMC ainsi que sur TF1. Le ton est donné et l'on peut, sans nul doute, s'attendre à de bonnes crises de fous rires vu que les deux compères bénéficient " d'une carte blanche pour traiter de l'actualité à leur manière". On a déjà hâte.