Il y a ceux qui aiment se (la) raconter, ou tout du moins leurs souvenirs, savamment triés sur le volet. On ne les compte plus, qu’ils soient stars de la chanson, du grand écran ou du petit (Ingrid Chauvin, Marc Lavoine, Michel Drucker, Reichmann…). Il y a aussi ceux qui s’essaient à quelques théories sur leurs sujets de prédilection, de la cuisine au bien-être (Michel Cymes, Jean-Michel Zecca et les Pigeons derrière les fourneaux…). Et puis, il y a ceux et celles qui inventent d’autres vies.

À l’instar du journaliste de RTL Pascal Vrebos (lire ici), quelques personnalités de la télévision - beaucoup plus rares - ont franchi le pas de la réalité à la fiction, par la plume. Elles sont, au dehors de la petite lucarne, aussi, des écrivains à succès, sur les traces d’un Bernard Pivot. L’un des beaux exemples est la désormais ex-Miss Météo de TF1, Catherine Laborde, qui publiait l’année dernière un nouveau roman, Les chagrins ont la vie dure, salué par la critique, comme les précédents (dont La douce joie d’être trompée).

Plume tout aussi prolifique et talentueuse, celle de Patrick Sébastien, qui signe parfois ses fictions sous un pseudonyme. Ce fut notamment le cas pour le très remarqué thriller La cellule de Zarkane (en 2007) pour lequel le trublion de la télé - pour le gag mais aussi pour éviter les préjugés liés à sa notoriété - s’était caché, physiquement aussi, derrière Joseph Lubsky. Depuis, Patrick Sébastien, le plus souvent sous son nom, a publié une dizaine d’ouvrages.

Laetitia Milot, elle, n’en est pas encore là, mais est déja l’auteure d’un best-seller. La pulpeuse actrice (révélée par Plus belle la vie) n’a pas tardé après un livre autobiographique à se lancer dans l’écriture d’une fiction, On se retrouvera. Un thriller qui s’est écoulé à plus de 50.000 exemplaires, et qui a ouvert une autre voie à l’actrice qui n’est pas que pulpeuse…

Et si Flavie Flament, elle, a suscité la polémique ces derniers mois avec ses poignantes confessions dans La consolation, sa belle plume s’était déjà exercée avec un roman (Les chardons) et un livre pour la jeunesse (Lulu La mouette).