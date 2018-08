"Ce sera l'un des voyages les plus difficiles de leur vie", a déclaré la chaine de télévision polonaise TVN.

"Six personnes vont vivre comme des réfugiés et avec des réfugiés", a annoncé la chaine de télévision de TVN. C'est le projet assez surprenant de cette nouvelle émission de télé-réalité Go back to Where You Came From, diffusée en Pologne cet automne. Ce programme tient son origine d'une émission australienne du même nom diffusée de 2011 à 2015.

Les citoyens polonais devront remonter le périple des migrants de Berlin à l'Irak.

Bogdan Czaja, le directeur adjoint du programme TVN, espère que cette émission contribuera à enrichir le débat sur la migration même s'il est "conscient qu'il s'agit d'une question politiquement sensible et controversée." Il insiste pour présenter ce programme comme un documentaire et non une télé-réalité.

Les mêmes conditions que les réfugiés

Les participants ne pourront garder avec eux que le strict minimum: leurs passeports, un peu d'argent et leurs téléphones portables à travers l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie et la Serbie avant d'atteindre la Grèce, où ils devront monter à bord d'un bateau pour traverser la mer Méditerranée. Environ 27 000 migrants sont morts en tentant de traverser la mer Méditerranée depuis 1993.

Leur voyage prendra fin dans la région du Kurdistan en Irak.

Selon un sondage réalisé en juin par le Centre de recherche sur l'opinion publique, seulement 5% des Polonais pensent que les réfugiés qui fuient leur pays en guerre devraient être autorisés en Pologne.

"Comment cette errance affectera-t-elle le point de vue des participants sur l’immigration ? Cela changera-t-il la manière dont ils perçoivent leur propre vie ?", s'interroge la production de l’émission dans un communiqué.