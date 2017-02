Apparemment, le Belge est à la mode en France, mais pas trop. En tout cas pas quand on l'entend parler. TF1, jugeant certaines expressions "trop belges" pour être comprises par les téléspectateurs, a modifié certains dialogues.

"C'est vrai que c'était une petite surprise quand la série a été vendue à TF1. Ils ont demandé que l'on fasse un doublage sur certaines de nos expressions belges qui n'étaient pas assez claires pour le public français", a expliqué Ariane Meertens à nos confrères de la RTBF. La responsable du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel pour la RTBF a poursuivi : "On l'a fait avec le sourire, assez rapidement, et par les techniciens belges qui ont fait la série originale, sous la responsabilité du réalisateur de la série. Ça valait le coup pour passer sur TF1, c'est ce que l'on s'est tous dit."

C'est ainsi que si vous regardez "Ennemi public" sur TF1, vous entendrez quatre-vingt-dix et non pas nonante ou encore maire plutôt que bourgmestre. Des petits détails qui enlèvent néanmoins un peu le cachet "belge" de cette série bien de chez nous !