Avant son exploit, la jolie blonde avait donné quelques détails sur sa vie...



Quand Jean-Luc Reichmann lui faisait remarquer qu'elle était pétillante, la jolie blonde a expliqué ceci: "Je le suis toujours. Je suis un peu hyper active." Jean-Luc fait alors remarquer qu'elle a une soif d'apprendre: "Oui c'est vrai. J'ai perdu mes parents très jeune, je n'ai pas vraiment eu l'occasion d'apprendre étant plus jeune et j'ai aussi un petit handicap de naissance: je ne vois pas très très bien de loin, ni de près d'ailleurs." Claire a effectivement repris des études à 29 ans car sa situation ne lui permettait pas de le faire plus tôt.



"C'est vrai que je me suis dit: 'j'ai envie de me battre, de ne pas m'appitoyer sur mon sort. J'ai envie d'apprendre, de rebondir. C'est pour ça que j'essaye toujours d'être positive". Jean-Luc et Christian ont évidemment loué la beauté du message avant de lancer le duel qui allait mener le champion à sa perte.