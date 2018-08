Le jury de la huitième saison de The Voice Belgique commence à prendre forme. Après Matthew Irons (le chanteur de Puggy a repris ses fonctions de l’an dernier et espère de nouveau amener un candidat à la victoire, comme sa protégée Valentine Brognion lors de la saison précédente) et Slimane, c’est au tour de Vitaa de reprendre le siège tournant qu’elle occupait dans la septième saison. L’information a été confirmée officiellement par la RTBF, qui qualifie la native de Mulhouse de "grande sœur des talents".

La grande question qui tarabuste les fans de l’émission a trait à la dernière personne amenée à se retourner lors des blind. BJ Scott, figure emblématique de The Voice Belgique depuis la toute première saison, n’a toujours pas été confirmée. Son absence constituerait une surprise et sans doute un choc pour les candidats chanteurs. Si elle a pris sa décision, celle-ci reste secrète. Mais sans doute plus pour très longtemps.