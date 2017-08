La rentrée de septembre avance à grands pas et les chaînes de télévision construisent petit à petit leurs nouvelles grilles des programmes. Du côté de la RTBF, tout se bouscule, surtout en ce qui concerne La Deux. Comme nous vous l’avions écrit en exclusivité dans nos colonnes, Le 15 minutes prendra bel et bien fin sur la deuxième chaîne de la RTBF. En pleine réorganisation de sa cellule info, le service public a, en effet, choisi de faire passer le JT de La Deux à la trappe pour ne garder qu’une tranche info. Celle-ci prendrait place à 22 h 30, soit à l’heure du 12 minutes , autre rendez-vous quotidien de l’info qui devrait donc également être déprogrammé.

Selon nos informations exclusives, la RTBF aimerait proposer aux téléspectateurs un JT " aussi conséquent que celui de La Une " mais surtout " plus connecté ". " L’idée est de proposer un JT aux sujets propres et dans lequel il y aurait plus de synergie avec le web" , nous murmure-t-on. Des changements qui pourront, la RTBF l’espère, attirer l’attention d’un public plus jeune. Pas de virage à 360 degrés donc pour ce nouveau rendez-vous de l’info qui " gardera l’ADN de La Deux " et " son côté décalé ".

Les candidats à la présentation

Contrairement aux méthodes utilisées jusqu’ici, les journalistes des JT de la RTBF ne formeraient plus une seule et même équipe. La Deux compte, en effet, former " une rédaction à part entière " qui " proposerait ses propres sujets " au nouveau rendez-vous de l’information défini comme étant " origina l " et " innovan t".

Un appel à candidatures a été lancé en interne pour inviter les journalistes de la cellule info à participer à l’aventure. Il ne reste plus à La Deux qu’à se trouver deux présentateurs, un pour assurer la présentation de la semaine et un autre pour le week-end.

À ce sujet, plusieurs noms circulent. Si Eric Boever, présentateur emblématique du 12 minutes , part grand favori pour être aux commandes du JT de la semaine, rien n’est encore signé en ce qui concerne le reste de l’équipe. La chaîne aurait, en effet, approché Nicolas Gillard, autre présentateur du 12 minutes , Laurent Henrard, journaliste politique de la RTBF, et Fiona Collienne, journaliste de 7 à la Une . La décision finale sera prise par l’administrateur général de la RTBF, Jean-Paul Philippot.

Esmeralda Labye, la grande absente

Parmi les journalistes pouvant potentiellement prendre les commandes du nouveau JT de La Deux, Esmeralda Labye manque à l’appel. La présentatrice du 12 minutes n’aurait, en effet, pas été approchée pour participer à la nouvelle aventure de la cellule info. Au même titre que Jonathan Bradfer, présentateur du 15 minutes , qui prendra une année sabbatique à dater de septembre prochain. Si pour ce dernier, la raison de son absence au nouveau JT de La Deux s’explique, pour la journaliste, en revanche, les questions demeurent encore sans réponses…