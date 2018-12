France 2 vient de dévoiler les noms des jurés de Destination Eurovision, qui permet au public français de pouvoir choisir la chanson qui représentera leur pays lors du célèbre concours.



Dans le jury, Amir et Isabelle Boulay laissent leurs places à Vitaa (coach de The Voice Belgique) et André Manoukian. L’ancien juge de la Nouvelle Star avait d’ailleurs commenté les deux demi-finales de l’édition 2018 au Portugal. Christophe Willem, lui, reprend sa casquette de juré.

© REPORTERS