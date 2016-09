Radio/Télé : on débriefe les nouveautés de la rentrée

Télévision

Si la rentrée a commencé la semaine dernière pour certains programmes, elle a réellement eu lieu ce lundi 5 septembre pour bon nombre d’émissions que l’on attendait avec impatience.

En milieu de matinée, Jean-Michel Zecca faisait son grand retour sur Bel RTL dans C’est tout vu (10 h 30 - 12 h), une émission centrée sur l’actualité des médias, et principalement sur celle de la télévision. Comme annoncé lors de la conférence de presse, l’animateur et son équipe ont fait preuve de transparence en admettant que le démarrage de la série de La Une La vengeance aux yeux clairs, a "coiffé" The Wishing tree, programme que RTL-TVI a diffusé à la même heure (mais sans en révéler l’issue, lire ci-contre). De la prochaine émission de Sara de Paduwa sur La Une à la rumeur d’arrivée sur RTL de Benjamin Maréchal en passant par Vis ta mine, le nouveau magazine santé d’Adrien Devyver sur La Deux par encore commencé - comparé à une "émission ado des années 90" -, tous les sujets de télé chauds ont été évoqués en compagnie de chroniqueurs. Sans être flagrante, l’autopromotion des programmes de RTL était tout de même présente. Niveau présentation par contre, on ne peut pas le nier : Jean-Michel Zecca n’a plus rien à apprendre de personne. Sa voix fait partie de celles que l’on adore entendre à la radio et fait, en quelque sorte, partie des meubles… n’en déplaise à certains. "Je viens de recevoir un SMS d’un auditeur me disant : ‘ Michael Pachen nous manque, c’est triste ! ’", confie amusé, et encore une fois avec transparence, l’animateur du Septante et un.

Un peu plus tard, en début d’après-midi, Frédéric Lopez débarquait avec ses quotidiennes Mille et une vies et Mille et une vies rêvées sur France 2. Le concept, en trois phases, est intéressant, on y retrouve la touche intimiste de l’animateur de Parenthèse inattendue. Était-ce toutefois une bonne idée de faire passer Toute une histoire à la trappe ? On n’est pas convaincu. Si l’histoire de la première partie nous prend aux tripes, le reste nous semble long, voire trop long. Le téléspectateur est-il prêt à suivre ce programme de façon quotidienne ? Rien n’est moins sûr…