Après Danse avec les stars, l'animateur pourrait prendre les commandes du célèbre jeu animé par Jean-Pierre Foucault.

Selon Le Parisien, Qui veut gagner des millions sera prochainement de retour sur TF1. Le jeu télévisé fera toutefois son come-back sans son animateur vedette Jean-Pierre Foucault qui aimerait passer le flambeau à un certain Camille Combal.

L'ex-chroniqueur de Touche pas à mon poste a, en effet, le vent en poupe. Après la présentation de Danse avec les stars, TF1 lui confierait volontiers les commandes du jeu télévisé qui a fait les beaux jours de la chaîne. " J’ai proposé Camille Combal à TF1 car je me reconnais un peu en lui. La chaîne y pensait aussi. C’est sans nostalgie et avec une certaine tendresse. On m’a passé plusieurs fois le relais au cours de ma carrière, comme Guy Lux avec Intervilles. C’est mon âme qui a parlé", explique Jean-Pierre Foucault qui a décidé de "lever le pied" tout en gardant quelques unes de ses activités sur TF1.