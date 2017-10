Cela fait dix ans que la séquence humoristique Votez pour moi a débarqué sur Bel RTL. Après une décennie, le succès est toujours au rendez-vous grâce aux complices André Lamy et Olivier Leborgne - en direct du lundi au vendredi à 8 h 15 et le samedi, en rediffusion, à 18 h - mais également grâce aux personnalités qui font l’actualité belge.

Le duo fêtera cet anniversaire en deux temps. Premièrement, lors du Journal intime d’André Lamy , diffusé ce jeudi à 19 h 45 sur RTL-TVI, et, deuxièmement, lors d’une journée Votez pour moi organisée, ce vendredi de 8 heures à 18 heures, sur Bel RTL. Un marathon de dix heures pour les deux humoristes qui interviendront dans les différentes émissions de la radio. Une émission spéciale consacrée à la séquence sera diffusée sous le coup de 16 heures.





Louis Michel (MR)

"André Lamy et Olivier Leborgne ont pratiquement fait de moi l’un des personnages principaux de Votez pour moi. Il m’arrive souvent de rire quand j’ai l’occasion d’écouter l’émission. Par contre, ça ne fait pas toujours plaisir d’entendre un membre de sa famille se faire passer pour un niais sur les ondes. J’aime beaucoup les deux humoristes qui portent l’émission. Je pense qu’on peut tout leur pardonner. " (sourire)

Jean-Marc Nollet (Ecolo)

"C’est une capsule qui fait du bien, une éclaircie dans une actualité bien souvent sombre, une tasse de café qui nous réveille le matin. Elle a, selon moi, tout à fait sa place sur les ondes. Je ne suis pas le meilleur juge concernant ma caricature mais je dirais que celle-ci a du sens. Ils devraient parfois diversifier l’angle choisi mais, dans l’ensemble, elle m’amuse beaucoup. J’ai d’ailleurs adoré lorsqu’ils m’ont fait parler de la prolongation de Doel 1 et Doel 2. Je retrouve aussi bien Charles Michel dans sa caricature. D’ailleurs, je l’ai à chaque fois en tête lorsqu’il se présente à la tribune de la Chambre et je lutte vraiment pour ne pas rire ! "(rires)

François De Brigode (RTBF)

"Votez pour moi m’amuse beaucoup ! Je ne cache pas que ma caricature me fait rire. Moi-même, j’ai tendance à me moquer des autres donc j’accepte tout à fait qu’on fasse la même chose avec moi. J’écoute l’émission assez régulièrement. À une époque, Barbara Mertens, actuelle rédactrice en chef de Bel RTL, m’envoyait même les vidéos par mail pour être sûre que je les vois et les écoute alors que je le faisais naturellement. Ma caricature préférée ? Je dirais celle de Joëlle Milquet. Je trouve parfois ça ressemblant ! " (rires)

Marie-Martine Schyns (cdH)

"Quand j’entends Votez pour moi à la radio, ça me fait évidemment rire. Encore plus quand je l’entends en direct du studio de Bel RTL où je suis régulièrement invitée. Je trouve ma caricature réussie, même si le côté princesse ne me correspond pas vraiment ! (rires) Mais bon, l’image que les humoristes ont de moi peut évoluer en me connaissant davantage. En tant que professeur de français, je suis également sensible au texte qui va avec la voix. Ils jouent avec la langue française en utilisant des jeux de mots ou en faisant des allusions. J’apprécie vraiment. "

Paul Magnette (PS)

"Votez pour moi est une capsule radio qui me fait énormément rire. D’ailleurs, je ne souhaite qu’une chose, c’est qu’elle continue à être diffusée sur les ondes et que l’on puisse fêter sa prochaine décennie ! "

Didier Reynders (MR)

"André Lamy n’a pas essayé de faire une imitation, il a choisi d’imiter Alain Delon pour me représenter. Manifestement, ma voix n’était facile à imiter. (rires) Ça limite donc un peu le type de commentaires qu’il peut faire. C’est assez étonnant. Ce que j’aime, c’est d’assister en direct à la séquence à partir du studio de Bel RTL. Les fous rires prennent plus vite et surtout, on a l’occasion d’interagir sur ce qui est dit. Ils ont réussi à faire de nos caricatures, des personnages récurrents de leurs histoires. Le pire, pour une personnalité politique, ce serait de ne pas être repris en caricature !"

Joëlle Milquet (cdH)

" Cette caricature étonne toujours tout le monde. On me demande souvent : ‘Est-ce que vous jurez vraiment comme ça ?’ En fait, cela vient d’une vieille interview dans laquelle je disais que, plus petite, j’étais un garçon manqué et je voulais à tout prix qu’on m’appelle Patrick ! (rires) Dans Votez pour moi , ils m’ont donc mis l’étiquette d’une camionneuse ! C’est marrant parce que je ne jure jamais. En tout cas, ma caricature me fait beaucoup rire, tout comme celle d’Albert II. Celle-là est formidable."

Marc Goblet (ex-FGTB)

" C’est vrai que je suis assez mis en scène dans Votez pour moi ! (rires) Il faut pouvoir prendre cette caricature sur le ton de l’humour et avoir de l’autodérision. Avant j’écoutais l’émission tous les jours. Maintenant, ça devient un peu plus dur mais je rigole toujours autant quand j’entends André Lamy caricaturer Charles Michel ou encore Elio Di Rupo. Les deux humoristes font du bon boulot. "