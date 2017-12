Pour souffler ses trente bougies, la chaîne privée a décidé de se mettre sur son 31 lors du week-end de la Saint-Sylvestre.

À commencer par ce dimanche 31 décembre. Durant toute la journée, Sophie Pendeville et Émilie Dupuis feront les speakerines depuis les Plaisirs d’hiver de Bruxelles pour annoncer le programme. Depuis ce marché de Noël, les animatrices de RTL-TVI diffuseront également un extrait de l’émission du réveillon.

Cette dernière, également animée par les deux présentatrices déjantées, prendra place au cœur de ces Plaisirs d’hiver pour une émission spéciale intitulée RTL TVI, 30 ans de Nouvel An. Au menu de ce repas de fêtes ? Sophie et Émilie reviendront sur les trente émissions de réveillon de la chaîne. L’occasion de revoir les anciens animateurs imiter les plus grandes stars, notamment. Sans oublier les soirées de Nouvel An de l’inévitable François l’Embrouille ainsi que des émissions improbables comme Le Bal au château.

Quant au jour de l’an, le 1er janvier, il y aura des capsules sur les trois chaînes du groupe avec les vœux des animateurs et un extrait de l’émission RTL TVI, 30 ans de nouvel an. Toujours présenté par Sophie et Émilie depuis les chalets des Plaisirs d’hiver. Bref, bonne année 2018 !