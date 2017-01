Les années passent mais rares sont les présentateurs - plutôt trices - qui trépassent. C’est donc une onde de choc qui a traversé les foyers, dimanche soir, à l’heure où Catherine Laborde a annoncé, à la surprise générale, son retrait de la météo de TF1. Après 28 ans de bons bulletins, la présentatrice de 65 ans a fait ses adieux (volontaires), très émouvants, à ses millions de fidèles téléspectateurs. Qui, depuis, le lui rendent bien: les remerciements pleuvent sur la Toile. La météo, peu importe la chaîne, est le programme par excellence qui fédère. Chaque jour, 2 millions de Belges sont branchés sur le bulletin du jour. Ils sont 13 millions en France!

Alors, qui, aujourd’hui, est à vos yeux la star du temps, qu’il soit gris ou ensoleillé ? Notre grand sondage, lancé lundi matin sur www.dh.be et qui s’est achevé hier avec 3.384 votes, fait éclore le nom de celle qui, pour vous, est devenue la star de la météo, toutes chaînes confondues : Sabrina Jacobs.

La présentatrice de RTL récolte 17 % des votes et obtient ainsi la première place, devant sa collègue Daniela Prepeliuc. Une consécration pour Sabrina, aux commandes de la météo depuis bientôt… 20 ans (elle a effectué sa première le 31 décembre 1998) : "Je suis très fière et très reconnaissante auprès des téléspectateurs, s’enthousiasme-t-elle à l’annonce du résultat du sondage. Merci à tous pour ce plébiscite ! C’est toujours avec autant de plaisir que j’informe le public au sujet de la météo. C’est un sujet tellement concernant et important pour tout le monde. Toujours, nous ferons tout pour vous informer de la manière la plus complète, pertinente et rigoureuse qui soit. Je vous souhaite à tous une année ensoleillée dans vos cœurs ! Merci encore ! Je vous embrasse". Sans aucun doute, c’est un lien fort et de proximité, tissé au fil des années, qui unit Sabrina et le public de RTL.

Evelyne Dhéliat cinquième

Sur ses traces marche ainsi Daniela Prepeluic, arrivée, elle, à la présentation des bulletins météo en télé il y a 4 ans. En récoltant 15,6 % des voix, la belle brune confirme qu’elle s’est bel et bien installée dans le coeur des téléspectateurs, tout en pouvant s’ouvrir à d’autres horizons sur la chaîne privée. Arrivées ex-aequo en troisième position (12,5 %), Caroline Dossogne et Tatiana Silva portent, quant à elles, haut les couleurs de la RTBF. Devant la star française (de TF1), pour ne pas dire iconique, qu’est Evelyne Dhéliat.





Top 10… des présentateurs météo (sondage dh.be)

Sabrina Jacobs (RTL) 17 %

Daniela Prepeliuc (RTL) 15,6 %

Tatiana Silva&Caroline Dossogne (RTBF) 12,5 %

Evelyne Dhéliat (TF1) 7,2 %

Anaïs Baydemir (France2) 6 %

Marie-Pierre Mouligneau (RTBF)& Sandrine Scourneau (RTBF/TV5) 5,4 %

Nicolas-Xavier Ladouce (RTBF) 3,7 %

Fanny Gillard (RTBF) 3.5 % suivent Audrey Leunens; Nathalie Rihouet; David Dehenauw; Stephan Van Bellinghen; Louis Bodin; Cécile Djunga...





5 partout!

Les présentateurs sont plus nombreux par chaîne en Belgique.

5 sur les antennes de RTL-TVI. Autant du côté de La Une. Impossible pour ces deux chaînes belges de lasser les téléspectateurs, tant ils ont le choix parmi leurs présentateurs. Au contraire de la France, et spécialement TF1, où jusqu’à présent (au moment du départ de Catherine Laborde), on ne comptait que 3 Madame et Monsieur Météo. "Sur RTL, par exemple, on est plus nombreux car on présente aussi, en général, d’autres émissions. C’est nécessaire. Mais une carrière comme celle de Catherine Laborde ou d’Evelyne Dhéliat, aussi longue, ça fait rêver !", nous dit Daniela Prepeliuc.

La 2e présentatrice météo préférée des Belges - qui reste cependant "très humble" mais "flattée" par rapport au résultat du sondage - met aussi en garde : "Souvent, aujourd’hui, les jeunes filles et les jeunes hommes qui veulent faire de la télé voient la météo comme un simple tremplin pour faire autre chose. Pour être un bon présentateur météo, je pense, il faut s’investir, s’intéresser et faire ressortir naturellement sa personnalité. Il faut être à l’aise avec les phénomènes météorologiques car si on ne les comprend pas, le téléspectateur le ressent. La météo, moi, j’aimerais la présenter encore longtemps !"





On le connaissait sous un nom : Monsieur Météo !

Aujourd’hui, ce sont largement les femmes qui dominent le classement de vos présentateurs météo préférés. Mais il y a de cela deux décennies, ce sont deux hommes qui incarnaient, pour les téléspectateurs, la pluie et le beau temps, chez nous comme en France. "C’est vrai que la profession s’est féminisée ces dernières années, nous glisse Daniela Prepeliuc. Cela compense avec les rédactions davantage masculines."

Jules Metz



C’est bien simple, pour les Belges, le présentateur du bulletin quotidien de la RTBF depuis 1967 (!) ne portait presque pas de nom. Le public avait pris la tendre habitude de le surnommer Monsieur Météo, personnage volontaire créé par cet homme sympathique et proche des téléspectateurs, ancien adjudant-chef au Wing météo de la Force aérienne, Jules Metz. Ce n’est qu’en 1991 que Monsieur Météo céda les commandes des bulletins météorologiques sur la chaîne publique. En 1995, à l’âge de 70 ans, il disparaissait, soulevant une grande vague de sympathie.

Alain Gillot-Pétré



Nos voisins français ont, eux aussi, eu leur Monsieur Météo, à l’humour inimitable. Pendant 18 ans, d’abord sur Antenne 2 puis sur TF1, Alain Gillot-Pétré a fait la pluie et le beau temps. Avant de disparaître, prématurément, à l’âge de 49 ans, le 31 décembre 1999. C’est Catherine Laborde qui le remplacera la veille du Nouvel An, avec ces mots pour son camarade : "Il souhaitait tellement être là pour présenter cette émission du 31". C’est seulement à l’annonce de son décès que les nombreux admirateurs d’Alain Gillot-Pétré apprendront qu’il souffrait d’un cancer.