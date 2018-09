Télévision Sabrina Jacobs se met à la recherche de la maison de vos rêves, à partir de ce dimanche sur RTL-TVI.

Les Belges sont de plus en plus nombreux à vouloir se lancer dans l’achat d’un bien immobilier. Dans La maison de mes rêves, Sabrina Jacobs va aider plusieurs candidats à trouver LA maison qui correspond à leurs attentes. Le temps de huit épisodes, l’animatrice accompagnera quatre familles dans leur recherche immobilière et suivra la mise en vente sur le marché de quatre bien très différents. "Il y a eu des moments d’euphorie, de tension mais également de tristesse dans cette aventure. Mon rôle était donc de prendre les participants par la main, de les accompagner, les soutenir", explique celle qui, outre de faire la pluie et le beau temps sur RTL-TVI en tant que présentatrice météo, tentera d’ensoleiller la vie de plusieurs futurs propriétaires.

L’immobilier, c’est un domaine qui vous a toujours parlé?

(...)