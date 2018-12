Télévision La Bruxelloise fait, depuis des années, parler la bimbo sur le petit écran

La voix de Sabrina Marchese parlera sans doute aux amateurs de L’incroyable famille Kardashian. Et, pour cause, la Bruxelloise de 39 ans n’est autre que la personne qui double, dans l’ombre, les dires de la célèbre Kim Kardashian, star de la téléréalité d’AB3. "Au début, j’ai passé un casting pour la petite sœur, Kendall Jenner. Mais, en écoutant ma voix, les casteurs ont préféré que je la pose sur celle de Kim Kardashian", raconte Sabrina Marchese qui n’a pas eu besoin de préparation particulière pour faire parler la femme de Kanye West. "On ne m’a pas donné de consignes particulières. On m’a laissé carte blanche. Tout ce que j’ai à faire, c’est lire le texte que l’on m’envoie et le mettre sur les lèvres de Kim Kardashian, tout en tenant compte de ses réactions ou encore de son humeur."

(...)