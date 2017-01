C’est désormais officiel : la série Sam reviendra bien pour une deuxième saison sur TF1. "Nous avons signé la suite la semaine dernière", nous annonce Charlotte Gaccio, fille de Michèle Bernier et actrice dans la série co-produite par la RTBF. Après les audiences satisfaisantes rencontrées sur TF1 et sur La Une, on aurait d’ailleurs été étonnés du contraire. La date de diffusion n’a cependant pas encore été communiquée.

La série reviendra cependant sans Mathilde Seigner, son actrice principale au ton cash et loin du politiquement correct.

La comédienne a, en effet, refusé de rempiler pour une saison supplémentaire, notamment suite au décès de son amie Valérie Guignabodet, réalisatrice de la série. "Ce n’est pas discutable. Avant même le décès de Valérie, j’avais décidé de ne pas tourner la suite. Ça m’avait beaucoup trop fatiguée", expliquait Mathilde Seigner dans les colonnes du Parisien. Le nom de celle qui remplacera la comédienne dans la série n’est cependant pas encore connu.

Parmi les acteurs qui seront présents dans la deuxième saison de Sam, on retrouvera Fred Testot, actuellement en tournée avec Presque seul. Le comédien, ancien acolyte d’Omar Sy dans le SAV des émissions, retrouvera son rôle de Xavier, directeur de collège amoureux de l’imprévisible Sam. Charlotte Gaccio, interprète de la timide Aurélie Schneck dans la série, sera également de la partie. "C’est un personnage très loin de moi mais avec lequel je me suis amusée. J’ai hâte de le retrouver et de le faire évoluer", explique la comédienne qui ajoute que le personnage va prendre son envol.