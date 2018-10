L'Hôtel de la Poste, sur le site de Tour&Taxis à Bruxelles, avait fait salle comble ce mercredi soir à l'occasion du premier gala "Punch for life", un bel événement caritatif organisé au bénéfice de l'association Make a Wish qui réalise les rêves d'enfants malades.

Coachés par des pros dont le parrain de ce rendez-vous, l'ex-challenger mondial WBA Ryad Merhy, et encouragés par leurs supporters, vingt courageux combattants (qu'ils soient directeur de banque, chirurgien, réalisateur, courtier en assurance,…) disputaient, à cette occasion, leur premier vrai combat de boxe en trois rounds. Avec tout ce que cela suppose comme préparation, comme doutes, comme stress, comme émotions, comme enthousiasme et, au bout du compte, comme satisfaction et comme fierté.

Parmi les participants s'étant pris au jeu, au cours de ce gala à la mise en scène soignée, on notait la présence entre les cordes de Sandrine Corman et Emilie Dupuis, les animatrices de RTL-TVI dont l'amitié n'a pas été ébranlée par les coups (certes pas trop appuyés) échangés durant quelques minutes. Verdict de l'arbitre Jean-Marie Natus : match nul ! Dans une belle ambiance, les deux jeunes femmes ont ainsi apporté leur écot à cette soirée dont la réussite en appelle d'autres.

Car, comme n'a pas manqué de le souligner l'organisatrice Maïté Czupper, le combat contre la maladie ne s'arrête pas au son de la cloche. Avis, dès lors, aux amateurs !