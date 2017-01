Sandrine Corman flingue Miss Belgique 2017: "Elle n’est pas terrible"

À partir de ce dimanche, Sandrine Corman reprendra les commandes du Week-end Bel RTL, émission présentée jusqu’ici tous les dimanches par Sophie Pendeville. Très occupée par ses nouvelles responsabilités au sein de De quoi je me mêle !, cette dernière a donc cédé le bébé à l’animatrice vedette de RTL-TVI qui, après avoir remplacé plusieurs animateurs sur Bel RTL, se réjouit d’avoir enfin une émission bien à elle : "J’en avais envie parce que depuis Fast Food (émission présentée sur Bel RTL avec Julien Lapraille qui a été arrêtée l’année dernière par manque d’audience, Ndl R ) , je n’avais plus de rendez-vous avec les auditeurs. Il y avait donc une volonté de ma part de revenir sur les ondes plus régulièrement tout en continuant de remplacer les animateurs de Bel RTL quand cela est nécessaire. Les auditeurs me retrouveront également lors d’émissions spéciales comme La tête dans les étoiles , diffusée l’année dernière, pendant la période des fêtes", nous explique Sandrine Corman.

Qu’est-ce qui vous réjouit à l’idée de revenir sur les ondes ?

"Contrairement à Fast Food qui était une émission enregistrée, Le week-end Bel RTL nous permet d’avoir un contact direct avec les gens et j’adore ça ! J’aime les écouter. Puis, c’est une émission très riche en séquences à laquelle plusieurs animateurs participent."

Tenir l’antenne un dimanche, ça ne doit pas être facile pour une mère de famille comme vous ?

"Non, c’est vrai, j’aurais préféré animer une émission pendant la semaine mais ce ne sera pas pour cette saison. Heureusement, je suis bien entourée et j’ai un mari formidable qui s’occupe des enfants le dimanche matin !" (Sourire)

Changez-vous de ton en fonction des émissions que vous animez sur Bel RTL ?

"Non, pas vraiment. Je reste moi-même. Je garde un ton enjoué qui met de bonne humeur. Il faut que les auditeurs m’entendent sourire."

Vous serez également de retour à la télévision dans Puis-je vous embrasser ?….

"L’émission n’a pas encore été enregistrée mais je suis certaine que ça va me faire rire ! C’est une émission légère et sympa. Je ne sais pas encore qui va tenter de me séduire mais ce serait marrant que ce soit deux personnes que je connais bien." (Sourire)

Les téléspectateurs ont pourtant l’air de bouder les émissions feel good. La preuve avec l’échec de The Wishing Tree. Êtes-vous déçue de l’insuccès de cette émission ?

"Oui, quand même. J’ai du mal à comprendre pourquoi les téléspectateurs n’ont pas accroché. Pourtant, on est dans une période dans laquelle les gens ont besoin d’émissions feel good , pleines de bons sentiments. Ce n’est visiblement pas ce qu’ils attendaient. L’émission était peut-être un peu trop gentille mais c’est le genre d’émission qui me plaît de voir à la télévision. Je n’aime, par exemple, pas le côté bête et méchant de Touche pas à mon poste ."

Vous qui avez été Miss Belgique en 1997, que pensez-vous de l’élection de Romanie Schotte, nouvelle Miss Belgique très controversée ?

"Franchement, je ne la trouve pas terrible. J’ai l’impression que, d’année en année, le concours de Miss Belgique n’intéresse plus personne. En même temps, on est loin du chic et du glamour que l’on retrouve dans Miss France, par exemple."

Cela fait également quatre années de suite qu’une candidate flamande gagne le concours de beauté…

"J’avoue mais bon, je n’en ai pas grand-chose à faire. En fait, il n’y a qu’à voir le comité Miss Belgique et on comprend pourquoi… Enfin, c’est mon avis. Je me trompe peut-être."