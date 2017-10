"On pourrait croire qu’en tant que grande curieuse, je me lasse de présenter l’émission . Mais, ce n’est pas du tout le cas. Cette émission est mon véritable repère dans la saison télévisuelle et j’y apprends énormément, que ce soit au niveau de l’agriculture ou encore de l’être humain ", nous explique Sandrine Dans qui revient, ce mardi soir, avec la neuvième saison de L’Amour est dans le pré sur RTL-TVI. Au casting cette année : deux frères, un Flamand, un vieux garçon ou encore une pile électrique !

