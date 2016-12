808.000 téléspectateurs ! C’est avec ce chiffre - record - que la 8 e saison de L’amour est dans le pré , sur RTL, a baissé son rideau, début décembre. En moyenne, le programme romantico-champêtre présenté par Sandrine Dans a fédéré quelque 700.000 téléspectateurs les mardis. Peu importe si Cupidon a correctement visé en décrochant ses flèches : les téléspectateurs, eux, ont adoré. Et ont ainsi plébiscité Sandrine Dans comme la Reine des audiences (elle cartonne aussi sur BelRTL), et l’ont instaurée, aussi, comme leur confidente idéale. Retour sur une année de tous les records avec une animatrice pleine de bons sens et sentiments.

Sandrine, si vous deviez dresser le bilan de votre année en télé et en radio ?

"Je pense que j’ai un bon bulletin cette annnée…"

Vous vous donnez 10 sur 10 ?

"Non pas un 10. Parce qu’on peut toujours faire mieux ! Je sais que les audiences de cette année de L’amour est dans le pré sont incroyables et je ne vais pas me référer à ces audiences-là pour l’année prochaine… car elles sont tellement exceptionnelles ! En radio, on a progressé aussi - avec Faut qu’on en parle (BelRTL) . On va dire que je serai dans la classe supérieure l’année prochaine… et avec les mêmes camarades de classe !" (rires)

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.