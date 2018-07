"J’avais envie de me lancer dans la comédie depuis longtemps. Il fallait faire un choix, s’est enfin exprimé Sandrine Quétier dans Télé 2 semaines au sujet de son départ de TF1.

"Danse avec les stars, 50’Inside et Ninja Warrior me prenaient beaucoup de temps sans me permettre de développer de nouveaux projets. J’ai voulu faire un break et changer de vie. Je n’ai ni amertume ni regrets. TF1 a très bien compris mon choix et ses dirigeants ont été bienveillants avec moi. J’ai eu la chance de faire de merveilleuses émissions mais j’étais allée au bout de ce que je pouvais faire dans ce type de formats. Ce qui est certain, c’est que j’ai été très touchée et émue par les réactions du public." Avant de conclure sur Camille Combal, son remplaçant sur DALS. Je suis persuadée qu’il va être top ! Il saura apporter une touche différente et décalée. Il a énormément d’humour."