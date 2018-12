" Évidemment, on appréhende. Le stress monte un peu. On se demande si on va être à la hauteur encore cette année. Notre objectif est évidemment de faire exploser encore plus le compteur. Mais, si on stagne ou si on fait moins, ça aura toujours été une magnifique opération. "

Ressentez-vous toujours les mêmes sensations avant de rentrer dans le cube ?

"Je suis moins anxieuse que la première année. Cette fois-là, on ne savait pas trop à quoi s’attendre. On partait à l’inconnu. Aujourd’hui, je pars en me disant qu’il y a une bonne osmose dans l’équipe et que ça ne peut que bien se passer."

(...)