"C’est les vacances avant l’heure" avec Sara de Paduwa. Après plusieurs mois d’attente, et une date de diffusion sans cesse reportée, Mes premières vacances , émission présentée par l’animatrice du 6-8 , va enfin débarquer sur nos écrans, tous les vendredis en prime dès le 19 mai.

Dans ce programme qui s’annonce "feel good et solaire", la souriante Sara de Paduwa permettra à onze duos et un trio de partir pour la première fois vers une destination rêvée. De Malte à Majorque en passant par l’Écosse, l’Italie, la Crète ou encore l’Autriche. "Je me suis tout de suite retrouvée dans ce programme", nous confie l’animatrice qui déposera et viendra rechercher les vacanciers à l’aéroport.

Parmi ceux qui auront la chance de partir à l’aventure, on retrouvera notamment un visage bien connu du petit écran : Philippe Leclercq, plus connu sous le nom de Friktich dans la première saison des Héros du gazon. L’entraîneur d’Yvoir B est parti à Ténérife avec ses deux enfants. "Philippe a peur de l’avion il a donc pris sur lui pour faire plaisir à ses enfants", explique Sara de Paduwa.

Une fois à l’étranger, les duos et trio "organisent leurs vacances à leur façon". " Il n’y a qu’une seule caméra, on n’est donc pas trop intrusif", ajoute l’animatrice qui adore retrouver les vacanciers avec le sourire aux lèvres lors de leur retour en Belgique. " Une fois sur deux, ils me disent : "C’est le début d’une longue série ! ""

"Faire cette émission m’a donné envie de partir en vacances !", confie Sara de Paduwa, qui se rappelle de son premier voyage à l’étranger, dans le Périgord : "On a passé les vacances dans une ferme et j’ai vu un veau naître pendant la nuit. Depuis, je suis partie plusieurs fois en vacances, souvent en mode baroudeuse avec mon sac à dos. Mais, maintenant, avec les enfants, je privilégie plutôt les hôtels."

A.P.