Sarkozy voulait la peau de Patrick Sébastien, FOG et Laurent Ruquier

Télévision

L’ouvrage s’intitule Des ailes intérieures. Allusion à l’un des plus beaux programmes de Patrick de Carolis, Des racines et des ailes, et plongée à l’intérieur d’un système : celui qui lie les médias au pouvoir politique. L’ancien président de France Télévisions (de 2005 à 2010), bientôt entendu (et "lavé", espère-t-il) au procès Bygmalion - a dévoilé mercredi dans les colonnes du Parisien les grandes lignes d’un livre qui fera grincer des dents un certain… Nicolas Sarkozy.

La raison pour laquelle de Carolis n’a pas été reconduit à son poste à la tête de France 2, France 3 et leurs petites soeurs est aujourd’hui révélée : Nicolas Sarkozy, alors président de la République, aurait émis ses conditions. Non négociables. Mais Patrick de Carolis croyait, lui, en la valeur de son travail. "J’ai cru à ma réélection jusqu’au bout, j’étais peut-être le seul ! Jusqu’à ce rendez-vous à l’Elysée." Ce rendez-vous, c’est, raconte le journaliste dans son livre, le moment où Nicolas Sarkozy lui annonce que sa réélection à la télé de France Télévisions ne peut se faire qu’en échange du débarquement de personnalités de l’antenne : Patrice Duhamel, Arlette Chabot, Franz-Olivier Giesbert, Laurent Ruquier et Patrick Sébastien.

De Carolis a refusé. La suite, on la connaît. Ou plutôt, pas tout à fait, selon certaines rumeurs. À quelques semaines du procès hyper-médiatisé Bygmalion dans lequel tous deux sont impliqués, France 2 subirait à nouveau des pressions du même Sarkozy. Premier invité de la nouvelle émission politique de France 2 jeudi prochain, L’émission politique, le candidat à la présidentielle aurait menacé de faire faux-bond à Pujadas et Salamé si un reportage comprenant des révélations sur l’affaire Bygmalion était diffusé comme prévu ce soir dans Cash Investigation. Le docu d’Elise Lucet ne devrait finalement être programmé que plus tard dans l’année, après les primaires à droite. Cependant, France 2 démentait hier avoir subi la moindre pression.