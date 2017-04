L'une des dernières battles de cette édition 2017 de The Voice France opposait Nico à Kuku. Leur coach ? Matt Pokora. Le vainqueur ? Nico. Problème: Le célèbre chanteur et Nico se connaissent plutôt bien puisqu'ils ont participé ensemble à la comédie musicale "Robin des bois".Lorsque les autres coachs avaient été amenés à se prononcer, Zazie et Mika avaient pourtant exprimé leur préférence envers Kuku. M. Pokora a justifié son choix comme ceci: "Je vais choisir la polyvalence, je vais partir avec Nico. Ce n'est un secret pour personne, Nico je le connais très bien. Sa voix je la connais. C'est quelqu'un qui est plus à même d'aller sur des registres différents et d'assimiler très vite ce qu'on lui dit et ce qu'on lui demande."Les internautes se sont rapidement fait leur propre opinion. Et certains n'ont pas hésité à la partager sur Twitter...