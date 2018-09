Il y a du neuf dans le jury de Danse avec les stars ! Shy’m et Patrick Dupond rejoignent le banc des jurés déjà composé de Jean-Marc Généreux et Chris Marques. Les deux nouveaux venus remplacent Fauve Hautot et Nicolas Archambault, grands absents de cette neuvième saison.

L’exercice est déjà connu pour l’interprète de Femme de couleurs qui avait fait ses preuves dans le fauteuil des jurés pendant les saisons 3 et 4.