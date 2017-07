Ce jeudi, alors qu’ils s’attendaient à découvrir les infos du jour en compagnie d’Hakima Darhmouch, les téléspectateurs de RTL-TVI ont bien été surpris. La journaliste, absente, a, en effet, laissé les commandes du RTL Info (13 heures et 19 heures) à Simon François, un nouveau présentateur au sourire communicateur qui a mené son premier JT de main de maître, tel un poisson dans l’eau. La preuve : on ne parle plus que de ses belles prestations dans les médias et sur les réseaux sociaux. "En me levant le matin, je ne savais pas du tout que j’allais présenter le JT. On m’a appelé vers 7 h 30 pour me demander si je voulais bien remplacer Hakima Dahrmouch le temps d’une journée", explique Simon François, en exclusivité, dans les colonnes de La Dernière Heure.

Son visage n’est cependant pas tout à fait inconnu des habitués de la chaîne privée. Le Waremmien de 27 ans (28 ans le 7 août prochain) travaille, en effet, depuis cinq ans - et après avoir gagné la bourse Marie-Rose Armesto - en tant que journaliste au sein de la rédaction de RTL-TVI pour laquelle il a déjà réalisé de nombreux duplex et reportages, notamment pour des sujets politiques, son domaine de prédilection.

L’univers du RTL Info était donc déjà bien familier à Simon François qui a, il y a quelques mois, été formé à la présentation du JT par Laurent Haulotte, directeur de la rédaction chez RTL. "Je devais présenter de faux journaux télévisés sur base du RTL Info de la veille", nous raconte le jeune journaliste qui débriefe avec nous sa première journée : " J’avais peur d’oublier certains lancements et de devoir les faire en direct sans avoir préparé. J’ai donc vérifié plusieurs fois mes notes pour être sûr que tout était en ordre. (rires) À la fin du JT, j’étais un peu sonné par l’intensité de l’exercice mais je suis content que ça ne se soit pas trop mal passé. Pour être honnête, je préférais ma prestation de 19 heures à celle de 13 heures où j’ai bafouillé plusieurs fois. J’ai un côté perfectionniste et je sais que j’ai encore beaucoup de choses à améliorer."

S’il n’est, pour le moment, pas prévu que le journaliste rejoigne officiellement la présentation du RTL Info (comme Julie Denayer, il y a quelques semaines), il n’est pas impossible vu les retours positifs que sa première a suscités, que "la rédaction en chef remette la question sur la table", nous murmure-t-on chez RTL. Une éventualité qui ne déplairait pas au principal intéressé : "Ça ne me déplairait pas mais s’il n’y a pas de suite, ce n’est pas grave non plus. Présenter le JT était une expérience extraordinaire mais ce qui me plaît avant tout, c’est d’être journaliste. J’en rêve depuis mes 12 ans. Donc peu importe la façon dont je vis ma passion, le principal, c’est que je sois journaliste."