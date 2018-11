" On a fait 20 ans de Sois Belge et tais-toi avec une troupe qui a déjà changé mais qui était relativement stable ", analyse Karine Becker, productrice du spectacle, en pleines répétitions de cette version 2.1. "Après avoir fêté nos 20 ans, on s’est dit qu’on avait passé un cap et qu’on avait envie de se réinspirer. À la fois pour nous et surtout pour notre public. Lui apporter autre chose, avoir d’autres personnages et plus d’imitations. Tout ça nous a amenés, il y a deux ans déjà, à envisager de renouveler la troupe. " (...)