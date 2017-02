Chez nous, il est l’animateur de proximité par excellence. Ses Orages de la vie et autres Police de la route réalisent enregistrent des audiences au top. Mais chez nos voisins français, Stéphane Pauwels est surtout un sniper du foot. Tant et si bien que de TF1 (My Téléfoot et L’affiche) à W9 en passant par la radio RTL et la chaîne L’Équipe, il s’est fait un nom. Et selon nos informations, Stéph Pauwels pourrait ainsi, dans quelques mois, se voir confier les rênes d’une émission consacrée au ballon rond, sur la chaîne sportive L’Équipe.

Une information que le principal intéressé ne dément pas : "Il y a en effet un projet d’animation pour cet été ou pour la rentrée." D’ici là, il continuera ses allers-retours entre Bruxelles et Paris. Avec un long détour pour Montréal ces jours-ci, où il s’envolera à la rencontre de Corneille pour un prochain Orages de la vie.