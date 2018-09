L'animateur de RTL a été interpellé à nouveau mercredi et a passé la nuit en cellule. Et pourrait rester privé de liberté quelques jours de plus.

Selon Sudpresse, l'animateur de RTL a de nouveau été interpellé par la police mercredi matin à son domicile à Braine-l'Alleud. Le parquet fédéral a précisé à nos confrères que cette interpellation concernait toujours l'enquête sur le. ", ajoute encore le parquet.Les raisons de cette nouvelle privation de liberté ? Stéphane Pauwels n'aurait pas respecté certaines conditions fixées lors de sa libération. Le parquet fédéral confirme en effet que Stéphane Pauwels est entré en contact avec des personnes liées au dossier, ce qui lui était interdit. L'identité de ces personnes n'a pas été dévoilée. rien n'indique donc qu'il s'agit des deux autres coauteurs présumés inculpés dans ce dossier, son ami Jamal et son ex-compagne Noëlle (qui se fait également appeler Vanessa).

Toujours auditionné en cette fin d'après-midi, le trublion de RTL pourrait être remis en liberté... ou maintenu en détention pendants plusieurs jours supplémentaires, selon la décision de la juge d'instruction en charge de son dossier.