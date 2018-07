Le conseil d'administration de RTL Belgium et la direction ont pris acte de la fin de la collaboration à compter de mercredi de Stéphane Rosenblatt, jusqu'alors directeur de la télévision au sein du groupe, a appris Belga à bonne source.

"Lors d'un entretien qui s'est tenu ce jour avec Stéphane Rosenblatt, RTL Belgium a fait part de son constat selon lequel, au regard de la situation, les conditions de confiance et de loyauté qui doivent présider à leur collaboration ne sont plus rencontrées", explique le CEO Philippe Delusinne dans une communication interne dont Belga a pu prendre connaissance.

"En effet, par les différentes actions judiciaires initiées par Stéphane Rosenblatt contre l'entreprise (action en référé dont il a été débouté, recours en appel contre cette décision ainsi que l'action au fond en cours par laquelle il sollicite la rupture de son contrat de travail), et sa posture générale depuis le mois de mai, Stéphane Rosenblatt a rompu la relation de confiance nécessaire à la pérennité et l'efficacité de la collaboration et a ainsi exprimé sa volonté de mettre fin à la collaboration", poursuit-il précisant que le travail des équipes de la télévision sera coordonné ad interim par lui-même, en s'appuyant sur les structures en place.