Surprise pour cette finale de "L’amour est dans le pré"

"Dès le deuxième jour du voyage en Suisse je lui ai avoué" , raconte Bernard au sujet de son idylle avec Isabelle (pour qui il avait eu un coup de foudre) qui s’est mal terminée. "Je n’étais jamais parti en vacances. Et le deuxième jour, j’ai eu un petit coup de mou, je me tracassais un peu pour ma ferme vu que c’était mon fils qui s’en occupait. C’est quand même mon gagne-pain. Puis, Isabelle m’a proposé d’aller au spa et je lui ai dit non, pas tout de suite, car j’avais besoin d’être seul et d’un peu souffler. Et, en fait, je ne l’ai jamais rejointe."

Bernard, ce féru de sport qui vit à Deux-Rys (un village belge de la commune de Manhay, située dans le nord de la province de Luxembourg), a passé sa journée devant la télévision et avait peur de passer pour "un con" aux yeux des téléspectateurs. "Je suis tombé sur le contre-la-montre du dernier Tour de France et je suis resté scotché là-dessus. Elle est rentrée et c’est parti en couilles. ‘Si c’est pour regarder la télé, reste chez toi !’, qu’elle m’a dit. Les reproches ont commencé et puis ça a été crescendo. Ce n’était pas facile avec les caméras mais on en a parlé et puis on a décidé d’arrêter."

Et à votre retour de voyage, Claude vous attendait…

"Claude était au courant des dates de voyage car elle était susceptible de partir aussi. Et, trois jours après le retour, elle m’a envoyé un message pour savoir si ça s’était bien passé. Mais comme je n’ai pas l’habitude d’être hypocrite, je lui ai alors dit que non. Puis, elle a demandé si on pouvait se voir pour en parler. J’ai dit que je voulais bien la voir mais pas dans le but de tenter quelque chose avec elle vu que je l’avais éliminée. Je n’avais pas envie qu’elle s’estime comme une roue de secours. Je ne trouvais pas très correct de ma part d’aller la rechercher alors que je l’avais éliminée. On s’est revu et on en a rediscuté. Elle m’a pardonné de ne pas l’avoir choisie et s’est bien rendu compte que je m’étais trompé. Elle était sûre et certaine que j’allais la choisir et comme c’est quelqu’un qui ne lâche pas vite le morceau (sourire) !"

Et vous êtes donc toujours ensemble ?

"Oui, oui, on se revoit. On continue à avancer tout doucement. Ce n’est pas facile. Car on a chacun déjà vécu quelques chapitres dans notre vie et il faut arriver à goupiller tout ça pour continuer l’histoire."

Avez-vous déjà des projets en commun ?

"Non, pas encore. On apprend encore à se connaître pour voir si ça peut marcher entre nous. J’ai l’habitude de dire que j’aime tomber en marchant plutôt que tomber en courant car ça fait moins mal (rire) ! Elle veut que ça aille vite mais moi, je préfère laisser venir. Donc, non, pas de mariage ni d’enfant en vue du tout. Ce n’est pas encore au programme. Mais c’est une gentille personne, rien à redire. Quand elle vient à la ferme, ce qu’elle peut faire pour m’aider, elle le fait."

Gardez-vous des contacts avec vos autres prétendantes ?

"On est ami avec Véronique sur Facebook mais je n’ai plus jamais eu de nouvelles. Avec Isabelle, par contre, j’ai été rayé, c’est fini. Elle m’a bloqué sur Facebook, le divorce est consommé (sourire) !"

L’amour est dans le pré a changé votre vie ?

"Je reçois beaucoup de demandes et de messages sur les réseaux sociaux, ce qui change un peu la vie, en effet. Même si je sais que dans six mois, tout cela sera fini. C’est surtout que je ne m’imaginais pas que c’était si difficile de refaire sa vie. Je pensais rencontrer quelqu’un et que ça allait repartir. Mais goupiller tout avec les enfants, ce n’est pas facile. Il faut que tout le monde s’y retrouve. Que ce soit Claude ou moi, on ne veut pas se disputer avec les enfants pour un nouveau compagnon, même si on n’a pas à se plaindre pour l’instant. J’ai appris beaucoup de choses avec cette émission. Je ne déconseillerai jamais à quelqu’un de se lancer dans cette aventure."

Quels sont vos rêves aujourd’hui ?

"Si ça s’emboîte avec Claude, le but est de lever un peu le pied pour profiter de la vie à deux… car on ne rajeunit pas ! J’ai 51 ans et elle en a 48. Jusqu’à 20 ans, ça n’avance pas et puis, ça défile ! Mon rêve est simple. Comme tout le monde, j’ai envie que mes enfants travaillent, soient en bonne santé et qu’ils vivent décemment. C’est pareil pour Claude et moi."

Interview > Pierre-Yves Paque