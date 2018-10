.Avec Symphonique Kids, Dominique Cantien - la productrice qui a lancé Arthur ou Dechavanne - lance un nouveau concept télé.

Au profit de l’opération +de Vie (présidée par Bernadette Chirac) qui vient en aide aux personnes âgées hospitalisées, France 3 a diffusé un nouveau concept télévisuel ce vendredi soir intitulé Symphonique Kids. Marc Lavoine, Zazie, Kendji, Julien Clerc, Pascal Obispo, Amel Bent, ont été accompagnés pour la première fois par l’orchestre des Petites mains symphoniques, soit 115 virtuoses âgés de 6 à 17 ans. Produit par l’illustre Dominique Cantien, ex-directrice des variétés sur TF1 dans les années 90 aujourd’hui sur France Télévisions, le concept pourrait débarquer un jour en Belgique. "Je m’intéresse à ces enfants depuis trois ans, explique la productrice télé. Ils sont dirigés par un chef d’orchestre assez exceptionnel et ils sont capables de tout interpréter, aussi bien en classique qu’en variété, rap, pop ou folk. Tout ça avec un enthousiasme d’enfant assez communicatif. Et je pense qu’il y a la même chose à faire en Belgique pour l’une ou l’autre cause. Que ce soit sur la RTBF ou RTL. Ces enfants-là sont en académie. Le chef d’orchestre les rassemble donc régulièrement dans des lieux de vacances et travaillent ensemble tout en allant dans la piscine et en jouant au bowling. Leur passion commune est la musique et plutôt que d’être sur des écrans, ils allient leur passion à leurs loisirs."

Tel est le message de la musique finalement ?

(...)