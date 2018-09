Télévision Un binôme d’acteurs bien connus du petit écran porte la série policière

La série Meurtres au paradis prenant fin, France 2 se cherchait un autre programme pour remplir sa case du lundi soir. Avec Take two : Enquêtes en duo, le service public compte bien remplir la dent creuse du téléspectateur.

Celui-ci va même être étonné de retrouver devant une série policière qui, ressemble vaguement à une des ex-fictions marquantes de la chaîne qui a tenu en haleine le public pendant huit saisons : la célèbre Castle . Et pour cause, les deux séries proviennent des mêmes producteurs exécutifs, Andrew W. Marlowe et Terri Edda Miller.

Le binôme ne se compose pas ici d’un écrivain et d’un lieutenant de police mais d’une actrice sur le déclin cherchant à mieux interpréter son rôle dans une série policière, Sam Swift, et d’un vrai détective privé, Eddie Valetik. Un tandem qui, dès les premières enquêtes, va s’avérer plutôt redoutable.

Pour ce Castle 2.0., la production a misé sur deux anciennes vedettes du petit écran, à savoir Rachel Bilson, interprète de Summer Roberts dans Newport Beach, et Eddie Cibrian, que l’on connaît notamment pour son rôle de Cole Deschanel/St. John dans Sunset Beach, feuilleton américain des années 90.

Comme chiens et chats, le duo va se chercher des noises en permanence. Mais, comme le dit si bien l’adage, Qui aime bien, châtie bien. Le téléspectateur n’est pas dupe et s’attend à voir naître, comme dans Castle d’ailleurs, une histoire d’amour faite de rebondissements et d’interdits.

La recette est donc parfaite pour accompagner les téléspectateurs du service public pendant les froides soirées d’automne et d’hiver.