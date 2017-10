Il ne fallut pas attendre bien longtemps pour que Tatiana Silva se fasse une place de choix sur TF1. Présentatrice météo de la chaîne française depuis mars dernier, celle qui a, pendant des années, fait la pluie et le beau temps sur la RTBF fera certainement tourner des têtes dans Danse avec les stars à partir de ce samedi soir.

C’est aux bras de Christophe Licata, que la Belge d’origine cap-verdienne foulera le parquet de l’émission à succès. Un partenaire qui, souvent finaliste, est passé maintes et maintes fois à deux doigts de la victoire au côté de ses différentes partenaires.

Cette saison sera-t-elle la bonne pour le danseur pro ? On espère que son duo avec Tatiana Silva battra les records pour aller le plus loin possible dans l’aventure dansante.

L’ex-miss Belgique se donne, en tout cas, à fond pour offrir le meilleur d’elle-même une fois sur le plateau de Danse avec les stars. Ses photos et stories sur Instagram où la jeune femme apparaît en sueur lors des entraînements intensifs en témoignent.

Tous derrière elle

En Belgique, nombreux seront ceux qui suivront le parcours de la belle brune. En particulier ses amis qui, malgré son emploi du temps chargé et sa nouvelle vie parisienne, trouvent encore l’occasion de passer du temps avec elle. " Ce soir, je serai évidemment devant mon téléviseur pour voir les débuts de Tatiana dans Danse avec les stars. Je compte d’ailleurs me déplacer pour aller la voir dans le public de l’émission ", nous explique l’acteur et ex-animateur Thomas Ancora, qui fait partie des meilleurs amis de la présentatrice météo, avec les deux animatrices de la RTBF, Cathy Immelen et Elodie de Sélys. Cette dernière ne pourra malheureusement pas regarder le premier numéro en direct mais compte sur son enregistreur pour ne rien rater des chorégraphies de son amie Tatiana. " Je râle de ne pas pouvoir regarder sa première. Tatiana a du potentiel. Elle répète beaucoup pour cette émission. Je pense vraiment que les autres candidats ont du souci à se faire ! "

La présentatrice de La télé de A à Z n’est pas la seule à ne pas douter des capacités de Tatiana Silva. Alors qu’Adrien Devyver lui apporte son soutien "à 100 %", Ophélie Fontana croit, elle aussi, que son ex-collègue a les moyens d’aller loin dans l’aventure. "Je suis curieuse de voir ce que ça va donner mais je suis sûre qu’elle va bien se débrouiller , explique la journaliste qui adore Danse avec les stars. C’est une émission que je regarde assez régulièrement. Elle est bien produite et les décors sont magnifiques. J’avoue que j’aimerais être à la place de Tatiana ! " (rires)

Contactée par nos soins, Barbara Romano, amie proche de la présentatrice météo et créatrice de Vela Lingerie - marque de sous-vêtements dont Tatiana Silva a été l’égérie pendant plusieurs années avant de signer son contrat chez TF1 ("Elle est passée à l’info donc elle ne pouvait plus poser en petites tenues", nous dit la créatrice) - sait à quel point l’expérience sera rude. "On est souvent en contact. Je sais que ce n’est pas évident, que Tatiana s’entraîne beaucoup pour y arriver. TF1 place la barre haut mais je suis certaine qu’elle a les aptitudes qu’il faut pour aller loin. Mes enfants et moi, on la suivra, en tout cas, chaque semaine sur TF1. "