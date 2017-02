Celle qui fait la pluie et le beau temps sur la RTBF, l’ex-Miss Belgique Tatiana Silva, montera sur les planches les 22, 25 et 26 mars prochains avec Les princesses et les 1001 nuits, un ballet-conte de fées dans lequel elle tiendra le rôle d’une récitante transformée en princesse orientale. "Tatiana apparaîtra et disparaîtra de la scène en expliquant les différents contes des 1001 nuits", explique Patrick Leveaux, CEO. de Classichall Productions. "Avant, nous utilisions des voix off mais cette fois-ci, nous avons voulu faire quelque chose de différent en demandant à une personnalité de participer au spectacle."

Celle qui présente le Bêtisier chaque été avec Jean-Louis Lahaye n’a d’ailleurs pas été choisie au hasard par la société de production : "Nous voulions qu’il y ait une présence féminine et rayonnante dans ce spectacle. Il fallait aussi qu’elle soit crédible dans son rôle de princesse orientale", ajoute Patrick Leveaux qui nous confie que la présentatrice météo changera plusieurs fois de tenue pendant la représentation.

Le spectacle promet d’être féerique. Outre les deux princesses, Alyona Shevtsova, étoile du ballet de l’Opéra National d’Ukraine, et Tatiana Silva, quarante danseurs de l’Opéra et une centaine de jeunes danseurs belges seront également présents sur scène pour un ballet haut en couleurs.

On a, en tout cas, hâte de voir la Capverdienne de 32 ans faire ses premiers pas sur scène…