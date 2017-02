Cocorico ! Parmi tous les présentateurs (et -trices) météo officiant sur les dizaines de chaînes télé en France, c’est sur elle que le choix de TF1 s’est finalement arrêté. Il faut dire que Tatiana Silva, aguerrie à l’exercice depuis ses présentations de la pluie et du beau temps sur la RTBF, mais aussi TV5 Monde et M6, possède plus d’un atout pour charmer le téléspectateur. Ancienne Miss Belgique - c’était déjà en… 2005 - la beauté belge d’origine cap-verdienne voit, à 32 ans, sa carrière s’envoler ! Selon nos informations exclusives, dans quelques jours, Tatiana Silva prendra les commandes de la météo de la première chaîne - et d’Europe -, sous les regards et conseils bienveillants d’Evelyne Dhéliat et de Louis Bodin.

Car 2017 a débuté pour TF1 sur un air de grand chambardement. Le 1er janvier dernier, un peu avant 21 heures, Catherine Laborde, un des piliers de la météo en France, faisait ses adieux, surprise, aux téléspectateurs. Depuis, les paris et supputations quant au nom de sa (ou de son) remplaçante allaient bon train. Quelques noms de visages connus des chaînes d’infos françaises, notamment de LCI, circulaient dans les médias. L’attente commençait à se faire longue, Evelyne Dhéliat et Louis Bodin assurant seuls, depuis le début de l’année, les bulletins météo. C’était finalement dans les couloirs de la RTBF et de M6 que la nouvelle Miss Météo de TF1 se cachait.

Tatiana Silva quitte donc une grande chaîne de télé privée française, M6 (qu’elle avait intégrée en 2013), pour une autre, considérée comme le graal par certains présentateurs télé. Et sa tâche - elle devrait apparaître à l’antenne à la mi-mars - ne s’annonce pas des plus faciles : il faudra à notre compatriote imposer, grâce à son large sourire et à son naturel, son style, forcément différent de celui d’une Catherine Laborde qui a marqué durant des décennies le grand public. Mais rien d’impossible pour cette ancienne Miss, devenue ambassadrice de l’Unicef, qui a gravi les échelons un à un, sans ambition télévisuelle au départ. "Pendant quatre ans (un peu après son élection, après un passage sur AB3, NdlR), je n’ai plus fait de télé du tout. Aujourd’hui, c’est mon métier à plein-temps et j’adore ça !", nous confiait-elle l’année dernière.

On ignore pour l’instant si Tatiana pourra cumuler toutes ses activités télé sur la RTBF, en plus de la météo : Vis ta Mine, C’est du Belge…Mais une chose est sûre : les Français trouvent décidément très télégéniques nos animateurs !

Ces Belges qui sont aujourd’hui à la télévision française

La présentatrice météo de la RTBF n’est pas la seule à avoir été remarquée par nos voisins français. Celle qui fait la pluie et le beau temps sur la chaîne concurrente, Daniela Prepeliuc, a également trouvé sa place sur TV5Monde. Elle a également quitté depuis peu iTélé pour rejoindre le paquebot BFMTV.

Parmi les personnalités belges qui sont encore sur le petit écran aujourd’hui, on retrouve l’animateur au franc-parler de RTL-TVI, Stéphane Pauwels, qui depuis janvier 2014 a poussé les portes de la première télévision européenne, TF1, pour devenir chroniqueur du site internet MyTéléfoot. Celui qui présente Les Orages de la vie est également, depuis septembre 2015, chroniqueur dans l’émission 100 % Foot sur W9 et, depuis juin 2016, dans L’Équipe du soir sur L’Équipe.

Du côté de France Télévisions, Charline Van Hoenkacker et Alex Vizorek font parler d’eux. La première en titillant les invités politiques de David Pujadas et Léa Salamé dans L’émission politique sur France 2 et le second en lançant ses plus belles vannes dans C l’hebdo sur France 5.

Enfin, après Fabian Le Castel, c’est l’humoriste du Grand Cactus Kody qui séduit Cyril Hanouna et trouve sa place dans le talk-show le plus en vogue du moment, Touche pas à mon poste.

Et on attend impatiemment de revoir sur l’écran français les animatrices de RTL-TVI, Julie Taton, depuis deux ans chroniqueuse dans Secret Story sur TF1, et Sandrine Corman qui a déjà officié sur M6, TMC ou encore France 2.